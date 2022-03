Cristina Ferreira imita Cristiano Ronaldo e passa férias num iate

A apresentadora da TVI está numa embarcação a gozar os últimos dias de férias antes de regressar ao trabalho. Rita Pereira pediu boleia.

É a bordo de um luxuoso iate que Cristina Ferreira está a descansar. Depois de passar pelo Douro, pelo Gerês e, mais recentemente, por Vila Nova de Milfontes, na Costa Vicentina, a nova diretora de Ficção e Entretenimento da TVI entrou a bordo de um luxuoso iate, imitando, desta forma, o amigo Cristiano Ronaldo, que passou férias ao largo da Riviera francesa. “Bom dia. Eu volto um dia destes”, brincou a apresentadora.

Cristina Ferreira, que chegou a interromper as férias na passada sexta-feira para vir a Lisboa reunir-se com Nuno Santos, diretor-geral da TVI e a apresentadora do “Big Brother – A Revolução” Teresa Guilherme, está a bordo da embarcação nos próximos dias e Rita Pereira, que está em Itália, pediu “boleia”.

“Apanhas-me em Amalfi?”, brincou a apresentadora e atriz da TVI. “A caminho”, respondeu Cristina Ferreira.