Cristina Ferreira já foi professora e relembra a época: “Já passaram muitos anos”

Cristina Ferreira fez uso das redes sociais para partilhar uma mensagem com os seguidores após divulgação do ranking das escolas portuguesas.

A apresentadora e Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, já foi professora. Com a publicação do ranking das escolas portuguesas, Cristina relembra a época e deixa mensagem aos seguidores junto de imagens capturadas em 2013 na sua escola primária.

“Saiu o ranking das escolas portuguesas, mostrando por números as melhores e as piores. E não há nada pior. As escolas não são números. O que é uma boa escola? Talvez não seja fácil responder e cada um de nós tenha uma opinião. Fala uma aluna de escola pública, professora de escola pública e mãe de um aluno de escola pública. A melhor escola é a que ensina a pensar. Há 12 mais valiosos que 18”, começou por escrever.

“O meu filho teve a sorte de ter uma professora de primeiro ciclo que nunca lhe passou um trabalho de casa, dizia que ela é que tinha de ensinar e o trabalho era para ser feito na escola, fora era lazer. Ainda hoje está atenta aos seus meninos”, conta.

Depois de muitos anos, a apresentadora lembra o tempo em que deu aulas: “Já passaram muitos anos. Eu dei aulas numa escola considerada difícil, pela comunidade envolvente. Tive os alunos mais extraordinários, e não era pelas notas. Quem faz as escolas são as pessoas”.

“Mudámos todos nos últimos anos. A escola deve acompanhar essa mudança e adaptar-se ao aluno. A escola deve ser um lugar de entusiasmo e alegria. O resto são números. Parabéns a todos os que, diariamente, tentam fazer da escola um lugar feliz”, termina.

Depois da publicação feita, Cristina partilhou ainda uma mensagem que recebeu: “Verdade, Cristina. Foste professora da minha filha na Escola Professor Agostinho da Silva em Casal de Cambra. Ainda hoje és lembrada com carinho”.

“No seguimento do post recebi este comentário. Troquei mensagens com a pessoa para tentar perceber quem era a filha a quem eu tinha dado aulas. Foi muito bonito receber uma fotografia e saber que é sargento na Marinha. Passaram 22 anos…”, contou.

