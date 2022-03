Cristina Ferreira janta com finalistas da edição anterior do “Big Brother Famosos”

Cristina Ferreira jantou, esta terça-feira, 29 de março, com os cinco concorrentes finalistas da edição anterior do “Big Brother Famosos”, da TVI.

A diretora de Entretenimento e Ficção marcou presença num jantar com Catarina Siqueira, Francisco Maria Pereira, mais conhecido por Kasha dos D.A.M.A, Marta Gil, Mário Jardel e Jorge Guerreiro.

Na mesma rede social, a também apresentadora da TVI publicou uma fotografia do grupo no jantar. “Os finalistas”, escreveu Cristina Ferreira.

A primeira a chegar ao jantar foi Marta Gil, tal como a atriz registou no perfil de Instagram. Assim que a mesa ficou completa no restaurante, a intérprete e nova comentadora do “Big Brother Famosos” mostrou-se ao lado do grupo.

Lembre-se que o grande vencedor da edição anterior do formato foi Kasha. Jorge Guerreiro ficou em segundo lugar, Catarina Siqueira em terceiro, Marta Gil em quarto e Mário Jardel em quinto.