Cristina Ferreira janta com protagonistas de “Queridos Papás”

Cristina Ferreira juntou os quatro protagonistas de “Queridos Papás” e jantou com os atores num dos espaços da moda em Lisboa.

Todos à mesa, no Seen, um dos restaurantes mais “in” da capital: Cristina Ferreira jantou com Tiago Teotónio Pereira, José Fidalgo, Pedro Sousa e Fernando Pires, os quatro protagonistas da novela da noite da TVI “Queridos Papás”.

“Vim jantar com os ‘Queridos Papás’”, assinalou a apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento do quarto canal nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que a diretora da estação de Queluz de Baixo e os quatro atores estão juntos: há um ano, foi Cristina Ferreira a receber Fernando Pires, Pedro Sousa, Tiago Teotónio Pereira e José Fidalgo para a apresentação da novela.

Recorde-se que, durante um dia de gravações da novela nos estúdios da produtora Plural, em Bucelas, Fernando Pires admitiu à N-TV que apesar do ritmo intenso dos trabalhos “dá tempo para namorar” com a companheira, a apresentadora e atriz Carolina Loureiro.