Cristina Ferreira junta amigos mais próximos em jantar de luxo

Cristina Ferreira juntou os amigos mais próximos para um jantar de luxo de aniversário. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI optou por um vestido branco às bolas pretos e foi a rainha da noite.

A apresentadora desceu a escadas do local, acompanhada por música e fogo-de-artifício. A aplaudir estavam cá em baixo Pedro Teixeira, Rita Pereira, Inês Mendes da Silva, João Patrício, Rúben Rua, Joana Barrios, Rubinho Correia, Manuel Lopes, Rui Valido, André Manso, Catarina Duarte, Jorge Frade e Cláudio Ramos.

No perfil de Instagram, a comunicadora agradeceu às únicas pessoas que a conhecem verdadeiramente, ilustrando as suas palavras com fotografias da noite e dos convidados especiais.

“Quando fazes este caminho tens de o fazer de mãos dadas com quem te ama realmente. E esses são poucos mas não me deixam cair nunca. E os únicos que conhecem a Cristina”, garantiu.

A diretora já tinha realizado um almoço em jeito de comemoração dos seus 43 anos com alguns amigos no espaço do chef Olivier. Entre os amigos que marcaram presença, destaque para a atriz Rita Pereira e o manequim Rúben Rua.

LEIA TAMBÉM: