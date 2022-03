Cristina Ferreira justifica escolha de top transparente: “A malta fez zoom a ver se via alguma coisa”

Poucos dias após o seu aniversário, Cristina Ferreira justificou na tarde deste domingo a escolha por um top transparente.

O dia de anos foi passado na Madeira, com amigos como Maria Cerqueira Gomes ou Rúben Rua, e o visual acabou por ser, mais uma vez, o “rei” da festa: no Funchal, no dia em que completava 44 anos, Cristina Ferreira usou um top transparente com brilhantes.

“Já o tinha em casa há algum tempo, à espera da ocasião especial. Quando pensei na festa de aniversário passou logo a ser opção”, justificou Cristina Ferreira nas redes sociais.

“Mas faltava o resto. Pensei nas calças brancas mas estava difícil de encontrar as certas. Foi a minha @gi_giza_que as descobriu na @miumiu. Levei umas sandálias, de brilhantes claro, a pensar que as usaria mas, olhei para os ténis e disse: não, eu quero mesmo é estar confortável”.

“O senhor @ruben_rua acrescentou: ‘para o jantar devias levar casaco’. Por acaso tinha levado um. O preto. O cabelo era para ir seco e liso. Não deu tempo. A maquilhagem era para ser excêntrica. E foi perfeita @ines.franco.makeup“, acrescentou.

“O resto foi a malta a fazer zoom a ver se via alguma coisa. E nada. E assim se constrói o visual dos 44”, concluiu Cristina Ferreira.