Cristina Ferreira lembra forma física e lança aviso

Cristina Ferreira lembrou a boa forma física em que já esteve, deixando um aviso aos seguidores de como vai aparecer na estreia do programa “All Together Now”, da TVI.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI utilizou uma fotografia com alguns anos para alertar o público de que está a trabalhar para apresentar a sua melhor forma física na estreia da nova aposta da estação.

“Aviso já que vou estar assim quando estrear o ‘All Together Now’. Só preciso de deixar o bolo rei”, garantiu a também apresentadora.

Perante o aviso de Cristina Ferreira, a apresentadora do “VivaVida” Helena Coelho apoio a decisão da diretora e decidiu juntar-se à dieta. “Vai na frente que eu vou a seguir! Vou começar a controlar a entrada de bolos nos almoços”, afirmou a também influenciadora.

Já a atriz Joana Machado Madeira elogiou a comunicadora: “Giraaaaa!”

Em novembro do ano passado, Cristina Ferreira anunciou que a TVI vai estrear o concurso musical “All Together Now”. O formato é adaptado de um programa de sucesso no Reino Unido.