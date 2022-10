Cristina Ferreira lembra separação de António Casinhas: “Foi um luto muito difícil”

Cristina Ferreira lembrou a separação de António Casinhas, que aconteceu em 2011. A diretora de Entretenimento e Ficção confessou que enfrentou um período de luto “muito difícil”.

A também apresentadora, de 45 anos, aproveitou o primeiro encontro Cristina Talks para falar em cima do palco sobre os três anos depois do divórcio com o empresário e pai do filho Tiago.

“Separei-me de uma pessoa com quem tinha vivido quase 20 anos. Aquela pessoa era a única coisa que eu tinha para o meu futuro. Eu não tinha imaginado outra”, disse, referindo que Manuel Luís Goucha foi o único que sabia da sua situação.

De seguida, a comunicadora recordou que o único caminho que fazia era da casa para o trabalho, na altura, quando conduzia o programa das manhãs “Você na TV!” (TVI).

“Era sair de casa, chegar, maquilhar-me, sorrir, brincar, desliga a câmara e casa. E isto repetiu-se durante três anos. Foi um luto muito difícil, porque eu não via futuro”, afirmou Cristina Ferreira.