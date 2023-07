Cristina Ferreira mostra novo destino da viagem: Las Vegas

Cristina Ferreira tem documentado a sua viagem de sonho pela Rota 66, nos Estados Unidos. Nova paragem: Las Vegas.

Rota 66 por Cristina Ferreira. É a viagem de sonho da apresentadora, que tem documentado cada passo que tem dado pelas estradas dos Estados Unidos.

Depois da viagem pelo Grand Canyon, pelas estradas do Arizona e de Utah e da visita ao Horseshoe Bend, a próxima paragem desejada era Las Vegas. A diretora de entretenimento e ficção da TVI e os seus companheiros de viagem já lá chegaram.

Enquanto ainda estavam na estrada, rumo à cidade dos casinos, Cristina Ferreira foi mostrando novos detalhes dos momentos pela Rota 66.

“Estou a duas horas de Las Vegas. Páramos em St. George sem expectativas nenhumas. Que cidade, as casas, a famosa universidade do Utah, o cemitério de relva no centro, o patriotismo tão presente na bandeira e a forma afável como falam connosco. No supermercado um americano meteu-se connosco porque ouviu português. Já viveu no Brasil e até entrou numa videochamada que estávamos a fazer para a TVI. Não dá para partilhar tudo o que vemos de espantoso. Não dá”, escreveu na legenda de uma das publicações.

Chegando a Las Vegas, a apresentadora já passeou pela Strip, a avenida com todos os hotéis e casinos mais famosos.