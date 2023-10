Cristina Ferreira mostra-se a preparar o novo “Dança com as Estrelas”

Anunciado na gala da TVI, o “Dança com as Estrelas” vai voltar ao canal. Cristina Ferreira já está a preparar o formato.

Durante o “Palácio das Estrelas”, gala da TVI, que decorreu no passado mês de setembro, anunciou-se a nova grelha do canal. Um dos programas confirmados foi o “Dança com as Estrelas”, que regressa assim ao quarto canal.

O formato não é novo na antena da TVI e ainda não tem data de estreia. Contudo, os preparativos já começam a ser tratados. Nas redes sociais, Cristina Ferreira mostrou-se ao lado de Cifrão, membro dos D’ZRT, já a preparar-se para o programa.

“Casting de bailarinos para o ‘Dança com as Estrelas’. Quem é que gostavam de ver como concorrente?”, escreveu a apresentadora.

Ainda recentemente, a diretora de ficção e entretenimento da TVI recordou o “Dança com as Estrelas”, partilhando imagens de edições anteriores. “Este é mesmo um programa do caraças. Dá brilho ao olhar”, escreveu na legenda da publicação.