Cristina Ferreira mostra-se ao lado de Cláudio Ramos: “Está cá”

Cristina Ferreira mostrou-se, esta quarta-feira, 5 de outubro, ao lado do apresentador Cláudio Ramos, que esteve ausente do pequeno ecrã devido a problemas cardíacos.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI fez questão de partilhar no perfil de Instagram um vídeo em que surge ao lado do comunicador do programa das manhãs “Dois às 10”.

“Está cá, não morreu”, brincou.

Cláudio Ramos já tinha explicado que faltou ao “Dois às 10” devido a uma fibrilhação auricular. “Isto é quando o coração por uma razão qualquer começa a bater, o teu pode bater a 70/80 pulsações e o meu bate a 157 por exemplo”, esclareceu, em direto, no matutino, esta terça-feira, 4 de outubro.

O apresentador contou que foi sujeito a uma cardioversão elétrica: “Depois há um primeiro processo que é químico com medicação para reverter, mas não reverteu. Por isso, é que fui para o hospital e, lá, foi preciso fazer jejum porque tenho de tomar uma anestesia para me fazerem um processo que se chama cardioversão elétrica que é uma coisa que volta a colocar o coração nos batimentos normais”.