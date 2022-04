Cristina Ferreira mostra-se ao lado do cantor Maluma

Cristina Ferreira mostrou-se, este sábado, 2 de abril, ao lado do cantor Maluma depois do concerto no Altice Arena, em Lisboa.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI aproveitou a noite para descontrair e dançar ao som do artista colombiano. No final do espetáculo, a também apresentadora teve a oportunidade de conhecer o cantor.

“Encontrei este rapaz nos corredores”, escreveu, no perfil de Instagram.

Além de Cristina Ferreira, várias caras conhecidas se deslocaram até ao Altice Arena, em Lisboa, para marcar presença no concerto de Maluma. A influenciadora digital Liliana Filipa também posou ao lado do artista.