Cristina Ferreira mostra-se sensual no Rio de Janeiro

Cristina Ferreira presenteou os fãs com uma fotografia “sexy” na varanda do hotel no Rio de Janeiro. A apresentadora foi uma das oradoras do “Web Summit”.

De costas descobertas, vestido longo e com o Rio de Janeiro como pano de fundo: foi assim que Cristina Ferreira surgiu nas redes sociais.

A apresentadora rumou até à “cidade maravilhosa” para ser uma das oradoras na “Web Summit Rio”. Na terça-feira, 2 de maio, o discurso feito por Cristina foi aplaudido por uma multidão e republicado nas histórias do Instagram por várias pessoas.

Nos últimos dias, a estrela da TVI tem partilhado alguns momentos nas redes sociais, mas a última fotografia não deixou ninguém indiferente. O vestido “sexy” eleito por Cristina é da marca de Victoria Beckham e rendeu uma “chuva” de elogios na caixa de comentários. “Garota você está um arraso”, “Que look maravilhoso”, “Que espetáculo de mulher” e “Que arraso”, são alguns dos exemplos.

Recorde-se que esta é a primeira edição do “Web Summit Rio” e Cristina Ferreira foi apresentada como a “segunda pessoa mais influente das redes sociais, depois de Cristiano Ronaldo”. Em 2022, a diretora de entretenimento da estação de Queluz de Baixo foi, também, uma das oradoras do “Web Summit Lisboa”.