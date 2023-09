Cristina Ferreira não gostou de ser chamada de “Tininha” por concorrente do “Big Brother”

O momento aconteceu este domingo, 17 de setembro, quando Catarina Esparteiro chamou “Tininha” a Cristina Ferreira, que não gostou das “confianças”.

Foi durante a gala em direto do “Big Brother” deste domingo, 17 de setembro, que a concorrente Catarina Esparteiro chamou “Tininha” à apresentadora do formato. Cristina Ferreira não gostou das “confianças” e repreendeu a jovem em direto: “Tininha? Onde é que nós já vamos com as confianças?”, começou por responder. “Estou a brincar, mas não me chama Tininha”, acrescentou de seguida.

A anfitriã do programa explicou, ainda, quem era a única pessoa que lhe chamava por esse apelido: “A única pessoa que me chamava Tininha era o António Sala, na altura de ‘A Tua Cara Não me é Estranha’. Era a única pessoa que, em televisão, sempre me chamou Tininha”. “Um beijinho para o António se nos estiver a ver”, rematou.

Recorde-se que a nova edição do “Big Brother” conta com o prémio avultado de 100 mil euros. O valor já não era atingido há vários anos. O primeiro expulso foi “reality show” foi Rodrigo Escórcio.