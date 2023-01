Cristina Ferreira: “Não há nada mais bonito que chegar ao trabalho e encontrar irmãos”

Cristina Ferreira elogiou, esta sexta-feira, 30 de dezembro, os colegas de trabalho que já considera como “irmãos”: João Patrício, André Manso e Lurdes Guerreiro.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI abriu o livro, no perfil de Instagram, sobre a relação que mantém com os três colegas de trabalho, que integram a direção de Programas, com quem divide o mesmo ambiente há muitos anos.

“Devo ter passado com eles 2500 horas do meu ano. Somos os quatro, equipa, todos diferentes. Costumamos dizer que os nossos dias davam um grande ‘reality show’, e quem nos conhece sabe que sim”, afirmou.

A também apresentadora do “Big Brother” assegurou que, ao longo dos anos, nunca se chatearam. “Nunca nos chateámos. Nunca. Mesmo quando temos opiniões diferentes”, garantiu.

“Eles são o aconchego das 8h30. Porque não há nada mais bonito que chegar ao trabalho e encontrar irmãos. Vale a pena por vocês”, rematou Cristina Ferreira.