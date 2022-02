Cristina Ferreira veste-se de noiva e surpreende espectadores

Cristina Ferreira vestiu-se, esta terça-feira, de noiva para a primeira parte d’”O Programa da Cristina” (SIC) inspirada nos anos 70.

O formato que é líder de audiências do horário da manhãs continua a surpreender. Desta vez, a apresentadora do terceiro canal arrancou a emissão vestida de noiva, com Ruben Vieira a seu lado como noivo.

“A típica fotografia na televisão”, escreveu Cristina Ferreira na legenda de uma fotografia do cenário, com um filtro a preto e branco.

Durante a primeira parte do matutino, os “noivos” aproveitaram para tirar fotografias, conversar com os convidados da cerimónia e, ainda, partiram o tradicional bolo do casamento.

Vestida de noiva, Cristina Ferreira festejou também o amor de dois casais que estão juntos há 50 anos. Os convidados sentaram-se à mesa com a comunicadora para partilhar a sua experiência.

