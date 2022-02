Cristina Ferreira: “Para bom entendedor meia palavra basta”

View this post on Instagram

Ainda hoje não sei o que me levou a escolher ciências da comunicação como curso na perspectiva de ser jornalista. A minha timidez parecia não combinar com o necessário "encontro com o outro" que a profissão exige. Esta foto ilustra o meu início. Sem grandes penteados e maquilhagens, vestida ainda de forma "séria" e a observar o aí vinha. Em 16 anos fui desenvolvendo o meu trabalho aproveitando apenas as oportunidades e trabalhando muito. Com honestidade. Diz o dicionário que rima com verdade. E aqui chegados deixem-me relembrar que um jornalista deve ter uma postura ética e compromisso com a verdade. Deve apurar factos com precisão, buscar fontes de informação credíveis e confiáveis para transmitir informações correctas ao público. Para bom entendedor meia palavra basta.