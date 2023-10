Cristina Ferreira para Marco Costa: “Acho que vais conseguir tudo o que queres na vida”

Cristina Ferreira deixou uma mensagem a Marco Costa. O pasteleiro esteve no programa “Dois às 10” onde falou sobre o livro “O Segredo da Receita”.

Marco Costa prepara-se para lançar o livro “O Segredo da Receita”, que conta com um prefácio escrito por Cristina Ferreira. O pasteleiro esteve no programa das manhãs da TVI, “Dois às 10”, onde falou sobre o projeto e recebeu uma mensagem da apresentadora.

“Tu sabes o quanto eu gosto de ti, sabemos os dois que estamos ligados para a vida, apesar da tua teimosia, do teu mau feitio… mas vamos continuar juntos para sempre”, disse a anfitriã das galas do “Big Brother”.

“Gosto mesmo muito de ti e tu sabes disso, acho que tu vais conseguir tudo o que queres na vida, para lá dos sonhos que tu tens, até daqueles que não imaginas que tens. Sei que estás numa fase muito feliz da tua vida. Sabes que tens a minha mão para sempre e que tudo o que tu precisares eu estarei. Um beijinho”, rematou.

Recorde-se que os dois conheceram-se no “Big Brother Famosos 2”, programa no qual Marco participou e que foi conduzido por Cristina Ferreira. Recentemente, os amigos encontraram-se para almoçar: “Admiro mesmo a força deste miúdo. Merece o melhor do mundo”, notou a estrela da TVI, numa fotografia capturada à porta do restaurante.