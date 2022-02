Cristina Ferreira partilha foto antiga e é comparada com Céline Dion

Cristina Ferreira partilhou nas redes sociais uma fotografia antiga e foi comparada com Céline Dion.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI foi ao baú das recordações e surpreendeu os internautas, esta sexta-feira, 8 de janeiro, com uma fotografia de há cinco anos, destacando um penteado bem diferente do que aquele com que o público está agora acostumado a vê-la.

“Bom dia. Eu, em 2015”, pode ler-se na publicação.

Na secção dos comentários da publicação, foram vários os internautas que elogiaram a também apresentadora e houve ainda quem a comprasse à cantora Céline Dion.

“Maravilhosa”, “Linda”, “Sempre fantástica”, foram ainda alguns dos elogios que a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI recebeu