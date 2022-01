Cristina Ferreira partilha fotografia de quando tinha 15 anos

Cristina Ferreira foi ao baú das memórias e partilhou uma memória muito especial. A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI publicou uma imagem sua de quando tinha 15 anos.

“A minha mãe tem esta foto na casa dela. Tinha eu 15 anos e decidi fazer a minha primeira produção com um fotógrafo. No fundo era já a adivinhar que um dia teria Instagram. Eu sou do tempo sem internet, sem telemóvel, sem TV cabo, sem Spotify, sem WhatsApp… parece que foi ontem”, escreveu.

Na caixa de comentários foram vários os rostos conhecidos que deixaram elogios e emojis com corações. “Ahh você já era gatinha. Eu com 15 anos nossa senhora, um patinho feio”, disse Kelly Baron.

Recorde-se que Cristina Ferreira surge em antena todos os domingos para apresentar a gala do “reality show” “Big Brother Famosos”, na TVI, que, este domingo, 30 de janeiro, não vai para o ar devido às eleições legislativas. A gala passa assim para terça-feira, 1 de fevereiro.