Cristina Ferreira partilha imagens das férias no Brasil: “O som da paz”

A apresentadora Cristina Ferreira aproveitou as férias escolares do filho para descansar uns dias no nordeste brasileiro.

Na passada segunda-feira, dia 10, Cristina Ferreira foi vista a embarcar com o filho Tiago, de 14 anos, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A apresentadora rumou até ao nordeste brasileiro e, embora não tenha descartado as publicações habituais relacionadas com o trabalho, deliciou os fãs com algumas imagens de Salvador, capital da Bahia: “O som da paz”, escreveu na legenda de um vídeo com o nascer do sol como pano de fundo.

A estrela da TVI viaja, todos os anos, com o filho. As férias escolares e o aniversário de Tiago, a 4 de junho, são as ocasiões mais propícias a este acontecimento: “É óbvio que tento pensar um bocadinho nele e como ele vai gostar de estar nas férias. Apesar dos 14 anos, onde houver um escorrega, ele está bem”, afirmou Cristina Ferreira aos jornalistas no verão passado.

Recorde-se que Cristina Ferreira aproveitou a Páscoa para passar uns dias em Moncarapacho, no Algarve.