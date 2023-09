Cristina Ferreira partilha imagens de “uma noite bonita” nas redes sociais

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar algumas imagens da gala “Palácio das Estrelas” que aconteceu este domingo, 3 de setembro.

Neste domingo, 3 de setembro, a Sala do Trono do Palácio de Queluz encheu-se de glamour para receber a gala “Palácio das Estrelas”. O formato da TVI tinha como objetivo apresentar os programas para a próxima temporada da estação.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira, que elegeu um look “all black” onde o corpete carregado de brilhos não deixou ninguém indiferente, partilhou alguns registos da “noite bonita” e somou elogios na caixa de comentários. “A Cristina estava muito bonita”, “Que orgulho desta mulher. Força, Cristina Ferreira!” e “A senhora televisão” são alguns dos exemplos.

Numa das imagens era possível ver Cristina Ferreira ao lado de Cifrão, Alexandra Lencastre e Alberto Rodrigues, jurados da próxima edição do “Dança com as Estrelas”, a grande novidade da noite. Durante o evento, Alexandra Lencastre mostrou arrependimento de ter trocado a TVI pela SIC: “Voltei ao lugar ao qual pertenço e ao qual sempre devia ter estado. Voltei a casa”, disse.