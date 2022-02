Cristina Ferreira partilha “meme” sobre o regresso à TVI

Depois de sair da SIC para a TVI, a apresentadora está a ser protagonista de diversos “memes” no Twitter e partilhou um deles nas redes sociais.

Cristina Ferreira é uma das tendências do Twitter desde que foi anunciado o regresso à TVI para ser diretora de entretenimento do canal e ainda acionista e administradora da Media Capital. Entre as reações surgiram também alguns “memes” que divertiram a comunicadora.

“Nunca deixes de rir de ti própria”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação nos InstaStories.

De recordar que várias figuras públicas já reagiram ao regresso de Cristina Ferreira para a TVI, como Manuel Luís Goucha, Cláudio Ramos e Pedro Teixeira.