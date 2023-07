Cristina Ferreira passa fim de semana no Algarve

Cristina Ferreira fez as malas e partiu em direção ao Algarve. A apresentadora da TVI está a descansar no hotel Pine Cliffs.

A banhos a sul. Cristina Ferreira está no Algarve, para um fim de semana de descanso. Para a sua estadia a apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da TVI escolheu o exclusivo e luxuoso Pine Cliffs Resort, no interior do qual partilhou a primeira imagem com os milhares de seguidores.

“Vim ao Algarve. Uma noite feliz a todos”, escreveu no perfil de Instagram nesta sexta-feira.

Apesar de ter viajado bastante nos últimos meses – com passagens, por exemplo, por Espanha ou pela Madeira, a propósito da votação dos Emmy Awards -, Cristina Ferreira lembra que grande parte das deslocações são “em trabalho”, como frisou à N-TV à margem da recente festa da TVI no espaço SUD, em Lisboa.

“Eu, viajar? Gostava que a Imprensa noticiasse que é trabalhar. Não tenho passeado, tenho trabalhado muito e, por acaso, tenho tido algumas reuniões fora. Estivemos com os Emmy na Madeira, por exemplo. Sei é aproveitar o fato de viajar em trabalho para depois aproveitar, porque nós não trabalhamos 24 horas quando estamos fora, também jantamos e fazemos o que temos a fazer quando estamos fora do nosso horário de trabalho”, defendeu.

Nesta sexta-feira a comunicadora voltou a ser a notícia pela primeira entrevista dada pelo filho, Tiago, que falou do pai, António Casinhas.