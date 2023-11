Cristina Ferreira posa ao lado de Ruben Rua: “O amor manifesta-se de tantas formas”

Nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou uma fotografia na qual posa ao lado de Ruben Rua e deixou-lhe uma mensagem.

Por bastante tempo, a relação entre Cristina Ferreira e Ruben Rua foi alvo de rumores e dúvidas, entre namoro e amizade. Contudo, ambos os apresentadores sempre se mostraram amigos e cúmplices.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI afirmou mais uma vez a sua amizade com o também modelo. Nas redes sociais, Cristina partilhou uma imagem na qual posa ao lado de Ruben Rua, ambos sentados num sofá.

“O amor manifesta-se de tantas formas. Quando é verdadeiro é eterno. Seja na minha história com o Ruben Rua ou na história de hoje do Ramiro e da Emília. Se quiserem perceber que há pessoas tocadas pela bondade é verem a história. Que dia bonito”, escreveu na legenda, também se referindo aos convidados que estiveram no “Dois às 10” esta sexta-feira.

Relembramos que o apresentador está na mira de vários rumores de um possível romance, após partilhar uma fotografia, na qual vê-se a sombra de duas pessoas, no qual o modelo aparece a beijar alguém, sem se saber quem é.