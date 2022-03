Cristina Ferreira mostra presente do filho: “Alguma coisa devo estar a fazer bem”

Cristina Ferreira foi surpreendida pelo filho, Tiago, quando chegou a casa com um presente para assinalar o Dia Internacional da Mulher, que se celebrou, esta terça-feira, 8 de março.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI recebeu uma flor do filho. Rendida ao gesto do mais novo, a também apresentadora partilhou, no perfil de Instagram, o momento com os seguidores.

“O meu filho chegou agora a casa e deu-me uma flor roubada. Alguma coisa devo estar a fazer bem”, escreveu, no InstaStories, partilhando uma fotografia da flor.

Lembre-se que Tiago é fruto do relacionamento amoroso terminado entre Cristina Ferreira e António Casinhas.

A comunicadora assumiu a condução do formato das tardes da TVI “Goucha” porque Manuel Luís Goucha, o apresentador habitual, está em confinamento profilático depois de ter testado positivo à covid-19.

“Acabei de testar positivo à Covid-19 (com sintomas muito ligeiros) pelo que regresso ao Alentejo em confinamento por uma semana. Voltarei na próxima segunda. Até lá um abraço a todos”, informou o apresentador.