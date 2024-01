Cristina Ferreira publica foto com Pedro Teixeira e afasta ciúmes de Bruno Cabrerizo

Cristina Ferreira publicou uma imagem com Pedro Teixeira no dia da estreia do “Dança com as Estrelas” e afastou possíveis ciúmes do ator de Bruno Cabrerizo.

O “Dança com as Estrelas” estreou-se neste sábado à noite, como novos concorrentes como Joana de Verona e Nélson Évora, mas o primeiro programa ficou ainda marcado pela co-apresentação de Bruno Cabrerizo, ao lado de Cristina Ferreira.

No final do ano passado, segundo a revista “TV Mais”, Pedro Teixeira, que também co-apresentou o formato, sentia-se desiludido com a amiga, depois de Cristina Ferreira o trocar por Bruno Cabrerizo na condução do “Dança com As Estrelas”.

Algo que a comunicadora negou, implicitamente, ao publicar uma imagem ao lado de Pedro Teixeira, do momento em que os dois dançaram no palco: “Só para lembrar”, escreveu nas redes sociais.