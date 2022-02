Cristina Ferreira quebra silêncio sobre polémica com Bruno de Carvalho

Cristina Ferreira falou pela primeira vez sobre a polémica com Bruno de Carvalho após a sua participação no “Big Brother Famosos”, na TVI.

A notícia foi avançada pela revista “TVMais” que cita a diretora de Entretenimento e Ficção da Estação de Queluz de Baixo.

“O Bruno pode dizer aquilo que bem entender. Nós também. E, portanto, ele fará o que entender e dirá o que quiser. Não tenho nenhum tipo de sentimento para com esse momento, da conferência de imprensa. Tenho apenas um único sentimento: de agradecimento por ter entrado no programa e feito parte deste entretenimento visto por tanta gente, e isso será eterno”, lê-se na publicação.

A comunicadora falou sobre as ausências do DJ das galas, assumindo que gostava de ver todos sentados no estúdio. “Percebo que a saída dele foi muito causada por uma queixa e, por isso mesmo, as suas aparições, as entrevistas e tudo aquilo que ele possa dar, têm de ser controladas”, disse à “TVMais”.

Recorde-se que Bruno de Carvalho deu uma conferência de imprensa em que arrasou a TVI e a produtora do “reality show”. “A Lili teve, inclusivamente, de ir ao psicólogo com tanta pressão da produção. Passava a ideia que era um manipulador, mas era ao contrário, só a queria proteger!” disse.