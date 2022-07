Cristina Ferreira reage à saída de Ruben Rua e Helena Coelho de “VivaVida”

Cristina Ferreira reagiu publicamente à saída de Ruben Rua e de Helena Coelho da condução do programa “VivaVida”, na TVI, e deixou um agradecimento.

A diretora de Entretenimento e Ficção do canal quatro partilhou uma fotografia da dupla de apresentadores e agradeceu.

“Obrigada. Continuamos juntos”, garantiu.

Ruben Rua também partilhou algumas imagens das últimas filmagens do programa dias antes.

Recorde-se que apesar da saída do manequim e da “digital influencer”, o programa irá continuar em antena com “uma nova configuração onde a magia, as surpresas e o glamour vão continuar a fazer parte da vida dos espectadores”, refere a estação de Queluz de Baixo.