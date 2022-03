Cristina Ferreira reaviva paixão antiga em dia de orgulho: “Que boas memórias”

Cristina Ferreira reavivou uma paixão antiga, ao voltar a experimentar uma moto. Entretanto, congratulou-se com o sucesso de uma estudante que ajudou.

Mais radical do que nunca. Cristina Ferreira provou que não esqueceu uma paixão antiga e recuperou o prazer de experimentar uma moto.

“Acho que não andava de mota há anos. Que boas memórias”, escreveu a apresentadora da TVI nas redes sociais.

Entretanto, a também diretora de Ficção e Entretenimento da TVI mostrou-se feliz com o sucesso de uma jovem que ajudou num curso de inglês.

“Não imaginam o significado desta foto. A Sofia Reis, ao centro, foi uma das pessoas selecionadas para ir para Cambridge, fruto das receitas do meu livro “Falar Inglês É Fácil”, que doei na totalidade para permitir a experiência a vários jovens”.

“Ontem o professor Jonathan (já vos disse que é o melhor do mundo, não já?) enviou-me esta foto porque a Sofia tinha acabado de passar no advanced exam da universidade. O mais complicado de todos e rumo ao topo, dizia ele”, acrescentou.

“Enchi-me de uma sensação de orgulho inexplicável. A Sofia agarrou a oportunidade. Nada me dá mais felicidade na vida do que isto, ajudar no caminho dos outros. Como a Luísa e o Jonathan fizeram comigo desde o primeiro dia. Obrigada por tudo. E por fazerem a diferença na minha vida. Voa Sofia”, concluiu Cristina Ferreira.