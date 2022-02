Cristina Ferreira recarrega energias na praia: “É o meu lugar”

Cristina Ferreira aproveitou a manhã desta terça-feira, 20 de abril, para recarregar energias junto a uma praia na Ericeira.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI fez questão de partilhar o momento de descanso com os seguidores. Antes de começar o dia de trabalho, a apresentadora esteve na praia.

“Desde que nasci. É o meu lugar”, escreveu a comunicadora.

Entre os comentários que surgiram na publicação, destaque para as palavras da repórter e apresentadora Inês Gutierrez. “Onde a minha família se junta desde que me lembro. Bonita e aconchegante Ericeira”, afirmou.

No passado domingo, Cristina Ferreira destacou-se no concurso “All Together Now”, da TVI, com um vestido extravagante. A apresentadora arriscou numa criação da designer espanhola Isabel Sanchis, da coleção outono/inverno de 2020.