Cristina Ferreira recebe uma árvore de carvalho como prenda de anos

No passado sábado, Cristina Ferreira completou mais um aniversário e recebeu um presente invulgar. “Das coisas mais bonitas que me deram”, afirmou.

Cristina Ferreira celebrou mais um aniversário no passado sábado, dia 9 de setembro, com direito a uma grande festa. Nas redes sociais, a apresentadora mostrou um presente que recebeu de alguns amigos que celebraram com a diretora da TVI.

Uma árvore de carvalho. Foi essa a prenda. “Das coisas mais bonitas que me deram”, escreveu Cristina. A apresentadora partilhou ainda a carta que recebeu desses amigos: João Manso, Mafalda Macedo, Pedro Queiroga, Vanessa Cruz, Vânia Santos e Zé Lopes.

“‘Há cerca de dois anos, entrámos no seu gabinete e, sem anunciar, disse-nos: sabiam que um carvalho pode demorar cem anos a crescer? Tentem arranjar uma senhora que tenha plantado um carvalho quando era nova e que vos relate a vida dela a par do crescimento da árvore’. A primeira reação terá sido qualquer coisa como ‘ela está a falar a sério?’. Sim, estava. Porque essa é a diferença. A diferença de olhar para um artigo sobre plantas, que tinha acabado de ler, e surgir uma ideia inusitada’”, escreveram na carta que entregaram a Cristina.

“Assim começava a carta que os coordenadores da TVI me escreveram quando me ofereceram este carvalho como prenda de aniversário. O resto da carta está no carrossel. Tinham todos, no dia da minha festa, enviado uma mensagem que dizia só: robustez e longevidade. ‘Terça-feira percebe’, diziam. Emocionei-me. Porque não há nada mais bonito do que saber que tocámos os outros. Querem sentar-se daqui a muitos anos, à sombra deste carvalho, comigo, a ouvir as minhas histórias. Ficou combinado”, concluiu.