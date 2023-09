Cristina Ferreira recorda “Dança com as Estrelas”: “Dá brilho ao olhar”

Após ter sido anunciado o regresso do “Dança com as Estrelas”, Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para recordar edições anteriores.

O programa “Dança com as Estrelas” está de regresso. A novidade foi dada durante o “Palácio das Estrelas”, gala da TVI que teve como objetivo apresentar a nova grelha do canal.

Apesar de ainda não ter data de estreia, Cristina Ferreira já se encontra nostálgica com este regresso. Nas redes sociais, a apresentadora da estação de Queluz de Baixo partilhou algumas imagens de edições anteriores.

“Passei a manhã a trabalhar no próximo ‘Dança com as Estrelas’. Este é mesmo um programa do caraças. Dá brilho ao olhar”, escreveu na legenda da publicação.

Recentemente, a diretora de ficção e entretenimento da TVI assinalou os 19 anos de “Você na TV!”. O formato foi para o ar, pela última vez, no dia 31 de dezembro de 2020.

“Fizemos televisão de uma forma única, tão presente ainda na memória de tantos. Tenho lá muito do meu coração. Da minha vida. É impossível apagar o que fica na história. Meu Manuel Luís Goucha, hoje fazemos anos”, escreveu, na altura.