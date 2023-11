Cristina Ferreira recorda discurso na “Web Summit”: “Tempos de liberdade condicionada”

Pela quarta vez consecutiva, Cristina Ferreira subiu ao palco da “Web Summit” para ser oradora do evento tecnológico.

Terceira vez consecutiva no “Web Summit Lisboa” e quarta vez como oradora do evento, uma vez que esteve, também, presente no “Web Summit Brasil”. Em 2021, a apresentadora fez um discurso emotivo, onde fez referências às bifanas, e, em 2022, decidiu conjugar o verbo “to be”.

Este ano, tal como referiu nas redes sociais, o discurso esteve relacionado com a inteligência artificial: “Obrigada pelas centenas de mensagens que me fizeram chegar sobre o meu discurso nesta edição”, referiu.

“Uma abordagem à utilização da tecnologia e da inteligência artificial de forma a não perdermos identidade. Vivemos tempos de liberdade condicionada em que a avaliação dos outros e o medo do julgamento nos impede de darmos a nossa opinião e de sermos exatamente o que somos, fruto das nossas vivências e emoções. Inteligência. Artificial. O ponto que faz a diferença”, acrescentou.

No âmbito da apresentação de Cristina Ferreira no “Web Summit Lisboa”, a N-TV recordou as passagens anteriores da diretora de Ficção e Entretenimento da TVI pelo palco do evento tecnológico.