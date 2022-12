Cristina Ferreira recorda programa da TVI: “Na passagem do tempo fica o que é teu”

Cristina Ferreira recordou, esta quinta-feira, 29 de dezembro, o programa “Cristina ComVida”, que foi emitido pela TVI entre o início de 2021 e 2022.

Com o ano a poucos dias de chegar ao fim, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI mostrou-se nostálgica ao recordar o formato das tardes que conduziu no pequeno ecrã, durante um ano.

“Na passagem do tempo fica o que é realmente teu, o que te está colado, o coração. A minha televisão”, escreveu.

Além da apresentadora, também Eduardo Madeira marcou presença regularmente durante o programa “Cristina ComVida”, com as diversas personagens que o ator assumiu no formato.

“Foi um maravilhoso projeto pena que tenha terminado”, comentou uma seguidora, rapidamente, no “post”. “Saudades”, atirou outra internauta na secção de comentários da publicação.