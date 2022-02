Cristina Ferreira já tem regresso marcado ao pequeno ecrã

Cristina Ferreira já tem o seu regresso marcado à antena. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI está de volta com “Cristina com ComVida” na próxima segunda, às 18h.

A apresentadora, de 43 anos, está a terminar o período de duas semanas de férias, onde esteve a passear de barco e na companhia de Rúben Rua, e prepara-se para voltar ao pequeno ecrã.

“As portas voltam a abrir”, pode ouvir-se no vídeo promocional publicado por Cristina Ferreira no perfil de Instagram.

Enquanto esteve de férias, Cristina Ferreira deu que falar pelo passeio de barco com Rúben Rua numa embarcação de luxo e exibiu-se no perfil de Instagram com um biquíni reduzido e revelador, o que “incendiou” as redes sociais.

A comunicadora viajou, ainda, pelo Mediterrâneo num barco de Mário Ferreira, dono da TVI e fez-se acompanhar pelo filho, Tiago.