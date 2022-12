Cristina Ferreira rendida ao carinho dos emigrantes portugueses na Suíça

Cristina Ferreira mostrou-se rendida aos emigrantes portugueses que estão na Suíça. A apresentadora agradeceu o carinho recebido durante as férias.

Os dias de descanso em território suíço estão a chegar ao fim e a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI fez questão de destacar o carinho que recebeu ao longo deste período.

“Último dia na Suíça. Não tenho como agradecer as milhares de mensagens que recebi, a maior parte de emigrantes portugueses”, partilhou, referindo de seguida que “todos” falam do país com “carinho e felicidade”.

“Todos falam do país com carinho e felicidade. Em todos os locais encontrei um dos nossos. Alguns fora de Portugal há mais de 30 anos”, prosseguiu a também apresentadora do “Big Brother” (TVI).

A comunicadora deixou um “abraço de conforto” aos emigrantes. “A todos um abraço de conforto. Ser emigrante é não ter o coração inteiro. O meu respeito”, rematou.

A diretora visitou várias cidades, entre as quais, Lucerna. “Foram dois dias mágicos, de uma beleza impressionante. Este é mesmo um lugar de encantar. Há um silêncio e uma paz que são o contraste perfeito com a minha vida frenética”, contou.

Esta viagem faz parte de uma tradição de família de Cristina Ferreira, nomeadamente, das avós do filho Tiago. “Desde os três anos do Tiago que a prenda de Natal das avós é uma viagem, com ele, onde o que ficam são as memórias”, revelou.