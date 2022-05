Cristina Ferreira rendida ao “momento” entre Bernardo Sousa e Bruna Gomes

Cristina Ferreira mostrou-se rendida ao momento em que Bernardo Sousa entrou na casa numa grua para dar flores à namorada, Bruna Gomes, que está no “Big Brother – Desafio Final”, da TVI.

Depois de o grande vencedor do “Big Brother Famosos” ter tido um gesto romântico para com a companheira, com a ajuda do quarto canal, a diretora de Entretenimento e Ficção da estação privada revelou estar orgulhosa.

“Acho que nunca recebi tantas mensagens na vida. Este momento superou qualquer expectativa”, começou por contar.

“O amor é perfeito E tenho muito orgulho de fazer com que um programa que é tão alvo de preconceito mostre a magia da televisão”, prosseguiu.

“Hoje não houve ninguém que não sentisse emoção neste momento. A televisão pode ser tanta coisa. Mas fazer sonhar ainda é a sua maior missão”, acrescentou a também apresentadora.

O piloto agradeceu a Cristina Ferreira pela oportunidade de “realizar um sonho”. “Obrigado por tudo. Sonhar não custa nada, mas graças a ti foi possível realizar o sonho. Eternamente grato. És mesmo especial”, atirou o companheiro da influenciadora digital brasileira.

Lembre-se que, esta segunda-feira, 2 de maio, o atleta surgiu a sobrevoar a casa preso numa grua recriando assim um dos momentos mais icónicos da primeira edição do programa em que Marco Borges visitou Marta Cardoso.