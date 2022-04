Cristina Ferreira responde às críticas por ter viajado para o Dubai

Cristina Ferreira respondeu, este sábado, 20 de março, aos internautas que a criticaram por ter viajado para o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em tempo de pandemia da covid-19.

Desde que viajou, na madruga de sexta-feira, para aquele local paradisíaco, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, tem recebido várias críticas. Por isso, em jeito de resposta, a apresentadora assegurou que, no Dubai, mais de metade da população “já está vacinada”.

“Vamos jantar fora. Já não dizia isto há algum tempo. No Dubai mais de metade da população já está vacinada. Está tudo aberto embora com algumas regras”, assegurou a comunicadora.

“Está calor. A esperança de um futuro mais livre para todos”, acrescentou Cristina Ferreira.

Lembre-se que a apresentadora do concurso “All Together Now” está de férias no Dubai, com uma amiga de longa data. A comunicadora encontra-se a aproveitar os últimos dias de descanso. É que dia 29 de março estreia o seu novo formato “Cristina Comvida” na TVI.