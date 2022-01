Cristina Ferreira responde às críticas de uma internauta

Cristina Ferreira respondeu às palavras de uma internauta que criticou o facto d’”O Programa da Cristina”, da SIC, arrancar novamente na próxima segunda-feira.

A apresentadora esteve uma semana isolada em casa porque existiram suspeitas de que um elemento da equipa de produção do matutino do terceiro canal estivesse infetado com Covid-19.

Depois de feitos os testes de deteção, o resultado deu “inconclusivo negativo” e Cristina Ferreira pode voltar ao pequeno ecrã. Contudo, assim que fez o anúncio do seu regresso, a apresentadora foi criticada por uma seguidora.

“Então mas não vai começar a trabalhar segunda-feira? Podia ficar em casa com a sua equipa (por mais pequena que seja por agora). Há quem queira e não pode. Ir trabalhar no vosso caso é uma opção, não é uma urgência nem uma prioridade para o país”, escreveu a internauta.

Rapidamente, a profissional da SIC respondeu: “Podia, mas a televisão é considera essencial. E por isso vamos fazê-la com serviços mínimos.”

