Cristina Ferreira reúne equipa para jantar de Natal: “O mais especial”

Como é habitual, esta quarta-feira, dia 13 de dezembro, Cristina Ferreira reuniu a sua equipa, todos aqueles que trabalham consigo, para um jantar de Natal, como afirmou nas redes sociais.

“Hoje é o jantar de Natal mais especial. Todos os que trabalham comigo. Os que há anos me adivinham e me aturam. Os que se tornaram família ao longo dos anos”, escreveu a apresentadora, caracterizando o convívio com adjetivos como “partilha, companheirismo, amizade e gratidão”.

“São os meus. Da revista, do blogue, da TVI. Os que nunca deixaram de ser parte de um objetivo comum, o de sermos felizes, juntos”, disse ainda, junto de uma fotografia na qual surge com a equipa.

De relembrar que a diretora de entretenimento e ficção da TVI esteve recente de passeio pela Europa, tendo visitado a Áustria e, de seguida, a Alemanha.