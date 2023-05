Cristina Ferreira reúne-se com D’ZRT no Porto, após “Cristina Talks” a Norte

Cristina Ferreira celebrou o sucesso de mais uma conferência “Cristina Talks”, que teve lugar em Guimarães, com um concerto dos D’ZRT.

Depois do Altice Arena, onde contou com 10 mil espectadores, Cristina Ferreira organizou um “Cristina Talks” no Pavilhão Multiusos de Guimarães. Com um look arrojado, a apresentadora contou com várias surpresas no evento.

Fernando Daniel e Pedro Chagas Freitas foram dois dos convidados. Num evento onde o público vibrou a cada segundo, houve tempo para tudo. Até para um pedido de casamento.

Após o evento, a estrela da TVI rumou até ao Porto onde assistiu ao concerto dos D’ZRT, no Super Bock Arena. Ao lado dos amigos, Cristina Ferreira mostrou-se animada e até tirou uma fotografia com os membros da banda: “São os maiores. Ponto”, escreveu na legenda da publicação.

A anfitriã do programa “O Triângulo” já está a caminho de Lisboa para mais uma gala do reality show.