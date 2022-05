Cristina Ferreira revela discurso após ser homenageada: “Só o coração falou”

Após ter sido homenageada na Malveira ao ver o seu nome utilizado para batizar um anfiteatro, Cristina Ferreira revelou agora o seu discurso.

A apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou, este domingo, 29 de maio, um vídeo em que surge a discursar depois de ser homenageada.

“Não pensei numa palavra. Estava no sítio onde cresci. Só o coração falou. E todas as memórias também”, começou por explicar na legenda.

“Tinha a minha família na plateia. No último instante chamei o meu filho para comigo descerrar a placa com o meu nome. Fê-lo com lágrimas nos olhos. E fi-lo porque hoje não estava ali nem apresentadora, nem empresária, nem diretora. Estava a Cristina. E na minha cabeça ouvi a música que o Sr. das cassetes punha na banca em frente”, finalizou.