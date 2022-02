Cristina Ferreira revela o primeiro emprego: “Vendi farinha para vacas”

news

Cristina Ferreira esteve este sábado no novo magazine de famosos da TVI, “Vivavida”, apresentado por Helena Coelho e Rúben Rua. Entre algumas revelações, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI contou como conseguiu o primeiro emprego.

“O meu primeiro trabalho foi substituir uma prima minha a vender farinhas para as vacas numa loja na Malveira. Quem vende isto vende tudo. Tinha 15 anos e foi o meu primeiro emprego”, começou por contar Cristina Ferreira, para adiantar o que se seguiu. “Trabalhei numa loja de roupa, ajudei a minha mãe no restaurante da feira do gado e fui professora antes de vir parar à TVI”.