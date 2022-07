Cristina Ferreira revela ter perdido a voz durante a emissão de “Somos Portugal”

Cristina Ferreira revelou ter ficado afónica durante a condução da última emissão do programa “Somos Portugal”, na TVI, transmitido a partir da ilha do Faial, nos Açores.

A diretora de Entretenimento e Ficção da estação privada revelou, no perfil da rede social Instagram, ter ficado sem voz durante o formato das tardes de domingo, referindo que não pensou em parar de trabalhar.

“Ontem não falava. Hoje falei com muita dificuldade. Em nenhum momento pensei parar. Estou até triste de não poder estar no meu melhor”, começou por escrever.

“Gosto do ‘Somos Portugal’ de coração. Fiz o primeiro e muitos a seguir. E só quem o faz sabe o quão importante é. O ‘Somos’ é Portugal e as suas gentes. É alegria no país do fado. É domingo com benção”, acrescentou.

“É luz no meio de alguma escuridão. É lágrima de alegria no rosto de cada elemento da equipa. O ‘Somos’ é música popular que alguns querem ignorar mas milhares querem dançar. O ‘Somos’ é. E isso basta para continuar”, rematou.