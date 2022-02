Cristina Ferreira revela que não gosta da alcunha “Tininha”

Cristina Ferreira admitiu, durante o d’”O Programa da Cristina” (SIC), que não gosta da alcunha “Tininha”.

A apresentadora do terceiro canal esteve entre as 10 horas e as 19h praticamente sempre em direto e, durante a emissão especial, confidenciou que não gosta da alcunha que lhe foi dada.

“À minha mãe chamam-lhe Salina [junção de Maria com Marcelina]. A ti também te chamam ‘Tininha’”, afirmou Cláudio Ramos. “E eu não gosto”, respondeu, prontamente, Cristina Ferreira.

No dia 7 de janeiro de 2019, Cristina Ferreira estreou-se na SIC ao apresentar pela primeira vez “O Programa da Cristina”.

Esta terça-feira, a data foi assinada com uma emissão especial até às 19h, sendo interrompido às 13 horas devido ao “Primeiro Jornal”. Afinal, trata-se do primeiro aniversário do programa que bateu a concorrência e se tornou líder de audiências.

