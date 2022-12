Cristina Ferreira revela quem é a pessoa que mais admira na televisão

Cristina Ferreira aproveitou a viagem a Chicago, Estados Unidos, para fazer mais uma revelação aos seus seguidores.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI confessou que a pessoa que mais admira no mundo da televisão é Oprah Winfrey.

“Foi quando comecei a fazer o ‘Você na TV!’ que passei a ver o programa da Oprah Winfrey religiosamente. A forma como conduzia as entrevistas, como alinhava as histórias e surpreendia os convidados passaram a ser fonte de inspiração”, começou por escrever.

“Nesta altura do Natal eram célebres os seus programas com as coisas favoritas que oferecia ao público. Chegámos também a fazer as coisas favoritas nas nossas manhãs, só nunca demos carros. Acho que nunca percebi o quanto ela é a pessoa que mais admiro na televisão até hoje”, rematou.