Cristina Ferreira revela quem é o seu “fetiche”

A apresentadora das manhãs da SIC admitiu, para Portugal inteiro, quem é o seu “fetiche”: e o vencedor é… José Mourinho.

Já foi considerado um dos homens com mais “glamour” no mundo e a eventual separação da mulher é tema recorrente da Imprensa. Mas a relação com Matilde continua e o técnico do Tottenham, que celebrou, recentemente, 57 anos, continua a ser muito cobiçado pelo sexo oposto.

Que o diga… Cristina Ferreira. A apresentadora das manhãs da SIC confessou a Cláudio Ramos que José Mourinho não lhe é indiferente. Os dois apresentadores comentavam o aniversário do técnico, quando a apresentadora da Malveira soltou: “Não falas mal do José Mourinho que ele é o meu fetiche”, começou por assumir, para, em seguida, tentar clarificar: “No sentido de: é a pessoa que eu mais quero entrevistar há anos!”

Entretanto, “O Programa da Cristina” mudou a mobília e a apresentadora não podia estar mais satisfeita com o “mimo” da direção de Entretenimento, liderada por Daniel Oliveira.

“Isto sou eu esta manhã a absorver a nova casa. Não parece, mas tinha dezenas de pessoas à volta, a ensaiar, a falar alto, a ultimar pormenores”, começou por referir no perfil de Instagram.

“Chegar aqui deu muito trabalho. Hoje, os que ali moramos, estávamos a viver como um casal apaixonado que entra em casa e olha para tudo como o início. E conseguir isso, um ano depois, é obra. Obrigada a todos os que continuam”, rematou Cristina Ferreira.