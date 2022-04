Cristina Ferreira rumou até ao Brasil e celebra conquista da TVI

Cristina Ferreira rumou até terras de Vera Cruz, “em trabalho”, e aproveitou para celebrar uma conquista da TVI.

A Diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo está no Rio de Janeiro, Brasil, como partilhou com os seus seguidores, mas continua a receber boas notícias de Portugal.

“Estou no Rio. Vim em trabalho, amanhã já vos conto tudo, mas cheguei e virei carioca. Já fiz o calçadão. São agora 9h da manhã. Aterrei às 6h com boas notícias de Portugal. A novela ‘Rua das Flores’ conquistou os portugueses, liderou, juntamente com a ‘Festa é Festa’ que foram as novelas mais vistas do dia. Estou feliz. E estou no Rio”, escreveu.

Recorde-se que “Rua das Flores” estreou esta segunda-feira, 18 de abril, e que o elenco se reuniu para assistir ao primeiro episódio da trama.

Nomes como Ana Bola, Eduardo Madeira, Carlos Cunha, José Pedro Gomes, entre outros fazem parte do elenco da nova novela das 19h da TVI.