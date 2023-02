Cristina Ferreira: “Se tivesse um marido queria que ele cheirasse a Pedro Teixeira”

Cristina Ferreira admitiu, esta quarta-feira, 1 de fevereiro, que, se tivesse marido, gostava que o seu companheiro cheirasse a Pedro Teixeira.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI esteve no lançamento do perfume do amigo e ator. No perfil de Instagram, a também apresentadora assinalou o momento e brincou com a situação.

“O meu Pedro Teixeira está ainda mais perfumado. Lança hoje o seu Arbitrage. Eu, se tivesse um marido, queria que ele cheirasse a Teixeira”, confessou a comunicadora nas redes sociais.

Entre os vários comentários que apareceram na publicação, rapidamente, destaque para os internautas que elogiaram a parceria entre Cristina Ferreira e Pedro Teixeira.

“São dois grandes profissionais, duas boas pessoas e dois bons amigos. Que assim continuem. Parabéns e felicidades para os dois”, comentou uma seguidora no “post”.

“Que a amizade impere, sempre! E os mal resolvidos continuem a falar de vocês enquanto não percebem que deviam falar mais com o interior deles”, disse outro admirador.